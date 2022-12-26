الحامي: مجلس الدولة سيناقش غدا الاثنين توافق “عقيلة والمشري”

أكدت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي عقد جلسة غدا الاثنين لأعضاء المجلس.

وقالت الحامي في تصريح صحفي: “ستعقد جلسة رسمية للمجلس غدا الاثنين، لبحث توافق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري على إيقاف قانون استحداث المحكمة الدستورية، وآخر المستجدات السياسية”.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري أصدرا بيانا مشتركا قبل يومين، وأعلنا اتفاقهما على عدم إصدار قانون استحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.

وتابع عقيلة والمشري: “هذا البيان يأتي لطمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول هذا القانون ورغبة في إنجاز القاعدة الدستورية كأساس للعملية الانتخابية”.