مفوضية اللاجئين: استقبلنا 28 شخصا فارين من مواقع للإتجار بالبشر في ليبيا

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إنه تم تحديد 28 شخصا فارين من مواقع للإتجار بالبشر أو أطلقوا منها خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت المفوضية حسب تقرير لها، نشر اليوم الأحد، إنقاذ أو اعتراض خفر السواحل الليبي أكثر من 23 ألف شخص من طالبي اللجوء والمھاجرین وآخرهم الأسبوع الماضي عندما جرى تنفيذ عملیتي إنقاذ لأكثر من 900 شخص، كان ضمنھم 425 شخصًا من الذین تُعنى بھم المفوضیة، وذلك حتى 20 الكانون ديسمبر الجاري.

وكانت المفوضية، سجلت في 15 ديسمبر الجاري آخر رحلة إجلاء لھذا العام، بنقل 174 طالب لجوء من الفئات المستضعفة، إلى رواندا وضمت المجموعة أطفالًا ونساء معرضات للخطر.

ونظم فریق حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة، في الفترة ما بین 13 و15 دیسمبر، ورشة عمل لمدة ثلاثة أیام في تونس العاصمة حول قضایا الھجرة واللجوء حضرھا 20 مسؤولًا محليًا من جمیع أنحاء لیبیا..