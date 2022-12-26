زهيو: البعثة الأممية قد تشكّل ملتقى حوار سياسي جديدًا

رجّح المترشح الرئاسي، أسعد زهيو لجوء البعثة الأممية لتشكيل ملتقى حوار سياسي جديد يضطلع بوضع خارطة طريق لمعالجة الأزمة الحالية.

وقال زهيو في تصريح صحفي اليوم الأحد: “قد لا يطول صبر البعثة الأممية على مجلسي النواب والدولة، في ظل تكرار الخلافات بينهما خلال السنوات الأخيرة”.

وأضاف أن مجلسي “النواب والدولة” قطعا شوطًا كبيرًا في ملف الحكومة، وقد يتزايد اهتمامهما به، بعد بيان مجلس الأمن بتشكيل حكومة موحدة.

ورأى أن القوى الوطنية ستُجهض هذه المحاولات، لأنها تُريد إصدار القاعدة الدستورية أولاً.