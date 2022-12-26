حتيته: مصر قامت بخطوة لحماية حدودها والحفاظ على مواقعها الجغرافية في البحر المتوسط

حتيته، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، شدد على أن “الطرف المصري قام بخطوة لحماية حدوده، والحفاظ على مواقعه الجغرافية في البحر المتوسط شمال وشرق السلوم من أجل الاستثمار وتوقيع عقود مع الشركات الأجنبية، وهذا لم يمس الخط البحري التركي الليبي، ومصر سعت لحماية حدودها وترسيخ وجودها البحري على مناطقها الخالصة، وقد بنت هذا على اتفاقيات دولية سابقة مع اليونان وقبرص مودعة لدي الأمم المتحدة، ولا يوجد عليها اعتراض دولي، فيما عدا الجانب الليبي وبعض الأطراف التي تريد التعبير عن نفسها ووجودها في الداخل الليبي”.