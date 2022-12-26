حتيته: مصر قامت بخطوة لحماية حدودها والحفاظ على مواقعها الجغرافية في البحر المتوسط

أكد المحلل السياسي الليبي عبد الستار حتيته أن “ليبيا لديها مخاوف من أن القاهرة لم تضع لها اعتبارا، ولم تتشاور معها، ويبدو أن هناك أطرافا في الداخل الليبي تحاول استغلال هذه الأمر بغض النظر عن تأثير هذه الخطوة على الجانب الليبي”.
وأكد حتيته أن هذا الخلاف “ربما لن يكون له تأثير كبير على الدور المصري في ليبيا لكنه قد ينبه الليبيين إلى ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، من أجل إيجاد كيان ليبي موحد وقوى يستطيع التفاوض مع الأطراف المختلفة، سواء كانت مصر أو تركيا أو الجزائر وتونس، أو غيرها من دول لديها أطماع في الداخل الليبي”.
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