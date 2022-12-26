الغويل: مسارعة “عقيلة والمشري” لإعلان التوافق سببه بيان مجلس الأمن الأخير

أكد الباحث السياسي حافظ الغويل أن رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” ورئيس مجلس الدولة ” خالد المشري ” أعلنا التوافق بسبب بيان مجلس الأمن وتهديد باثيلي لهما . وفقا لقوله

وأضاف في تصريحات صحفية أن ، مسارعة عقيلة والمشري لإعلان التوافق واستئناف التفاوض سببه الأول بيان مجلس الأمن الأخير..

مشيرا إلى أن السبب الثاني لإعلان عقيلة والمشري التوافق هو تهديد باثيلي باللجوء لآليات بديلة حال عدم توصل المجلسين لتوافق بينهما. مؤكدا أن تهديد باثيلي يهدد بدرجة كبيرة وجود عقيلة والمشري في المشهد.

وتابع : عقيلة والمشري يحاولان إقناع المجتمع الدولي بأنهما سوف يتوافقان حول القاعدة الدستورية لسحب البساط من تحت أقدام باثيلي كي لا ينفذ تهديده لهما. وفقا لقوله.

مضيفا أن بيان عقيلة والمشري عبث وأشك في عدم إصدار قانون المحكمة الدستورية. وفقا لتصريحاته. مؤكدا أن البرلمان أقر قانون المحكمة الدستورية وتم التصويت عليه والقانون لا يلغى إلا بقانون لا ببيان مشترك.