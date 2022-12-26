الترجمان: مصر قامت بترسيم حدودها الاقتصادية والخرائط في القرار المصري لا تتضمن أي اعتداء على الحقوق الليبية

أوضح رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان، أن “مصر قامت بترسيم حدودها الاقتصادية”.

الترجمان، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار إلى أن الخرائط في القرار المصري لا تتضمن أي اعتداء على الحقوق الليبية، موضحاً أن “القاهرة لم تذهب للهشاشة الموجودة في المشهد الليبي كي تفرض اتفاقية تكون ليبيا فيها هي الخاسرة، لكن ترسيم الحدود من جانب واحد لا يضفي عليه شرعية إذا يتعين ان يتفق عليه طرفي الحدود، وهو ما يعطي لليبيين الحق في الاعتراض، وإعادة الحديث حول طبيعة هذه الحدود والاتفاق على نقاطها”.

وأكد أن “مصر فعلت ما فعلت من أجل مياهها الإقليمية، وهي على استعداد للنقاش مع الليبيين حول أعادة الترسيم، وقد تركت لليبيين حق الاعتراض، ولا أعتقد أن مجلس النواب لديه الآن لجان فنية يستطيع من خلالها الوقوف على موقف محدد، والحديث عن تعدي على الحدود وهو بالتأكيد أمر لن يقبله أحد في ليبيا”.