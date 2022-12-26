شتيوي: الدبيبة يحاول جاهدا فتح الملفات الراكدة حتى لا يكون له منافس على الساحة السياسية

اعتبرت مندوبة ليبيا السابقة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، صالحة شتيوي، أن ليبيا تبحث عن استقلالها ووحدتها ولم شملها اليوم، مشيرةً إلى أن “مسألة فك الارتباط والانفصال له شروط محددة، وهذه الشروط لا تتوفر حالياً”.

وقالت شتيوي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، “عيد استقلال سعيد. نحن في طريقنا للبحث عن استقلالنا ووحدتنا ولم شملنا”، مضيفةً “أعتقد أن هناك من يحاول التشويش على المشهد ببث شائعات مثل فك الارتباط، فمن وجهة نظري الانفصال أو فك الارتباط له شروط معينة وهذه الشروط لا تتوفر حالياً”.

وحول تصريحات رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة بشأن تسليم أبو عجيلة مسعود المريمي ومطالبته لسيف الإسلام نجل معمر القذافي بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوضحت شتيوي أن “الدبيبة يحاول جاهدا فتح الملفات الراكدة حتى لا يكون له منافس على الساحة السياسية. يعمل لترتيب وتجهيز وضعه في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولذلك سيقوم بتسليم كل ما يعرقله بفتح ملفاتهم مجدداً أمام جميع المؤسسات الدولية”.

وتابعت أنه “حسب اعتقادي سيقوم بتسليم شخصيات سياسية وربما عسكرية في فترة لاحقة أو إبعادها عن الساحة بشتى الطرق ومهما كلفه الأمر”، مؤكدة على أن “كل هذا ناتج عن الركود والانقسام السياسي والذي بدوره أثر سلباً على النسيج الاجتماعي، وتسبب باتساع فجوة الصراع بين متصدري المشهد برمته”.