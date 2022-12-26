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الشعاب: إطلاق النار على عائلة في الزاوية قمة الإجرام

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ندد عضو مجلس النواب بلخير الشعاب بحادث إطلاق نار على أسرة كاملة في مدينة الزاوية.

واستشهد الشعاب بالآية الكريمة “وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ”، متابعا في تغريدة عبر “تويتر”: “شيء مؤلم ما حدث لعائلة سالم عبدالمولى وزوجته وأطفاله في مدينة الزاوية”.

وأضاف: “قتل بدم بارد وإطلاق نار على الجميع بلا هدف وقمة الإجرام من وحوش أعتقد أنهم خارج الوعي”.

وأطلق مسلحون النار على أسرة كاملة بمنطقة الحرشة التابعة لبلدية الزاوية الغرب  السبت ما أدى إلى مقتل المواطنِ سالم عبد المولى وزوجته وإصابة أطفاله

 

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صحيفة الساعة 24

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