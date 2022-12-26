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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة طقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر اليوم على سرت، ومن المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الممتدة من راس اجدير إلى الزاوية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 22)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر هذا اليوم على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على الخليج والجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 22)مْ ولاتتجاوز (16)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض مناطق الجفرة.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 22)مْ، تنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى مادون (7)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-21)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:07)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:08).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الليبية الجوية التنبو الموافق الاثنين ليوم طقس الحرارة الحرارة التنبوات صافية الحرارة السماء السماء صاقب السماء 20 12 11 10 22 22 إلى 20 20 21 20 20 20 20 20 10 21 15 19 18 13 07 السما 19 صافر السماء قليلة السماء 09 21 20 19 09 20 20 19‏'‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة ليبيا خلال الثلاثة الأيام اليوم الاثنين 26 2022-12- ،سرت ومن المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح مناطق والجبل ،الأخضر واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل :ملخص طقس مستقر على اجدیر حالة :السماء السماء صافية قليلة السحب تتکاثر الممتدة الزاوية شرق جنوبية غربية خفيفة معتدلة .السرعة درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 22م. بنغازی حالة :السماء الصباح الرياح شمالية معتدلة .السرعة الخليج والجبل الأخضر. خفيفة الثلاثاء قليلة الليل والصباح 22)م تنخفض مابين :القصوى درجات (18:07) الساعة (08:08) غروب الشمس شروق الشمر ليوم :السماء: قليلة السحب :الرياح شمالية غربية شمالية خفيفة معتدلة .السرعة درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين )(21-19(‏'‏

 

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