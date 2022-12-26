بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة طقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر اليوم على سرت، ومن المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الممتدة من راس اجدير إلى الزاوية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 22)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر هذا اليوم على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على الخليج والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 22)مْ ولاتتجاوز (16)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض مناطق الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 22)مْ، تنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى مادون (7)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-21)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:07)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:08).