القطراني يعد بتوفير الاحتياجات العاجلة لمستشفى تاكنس العام

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وأكد، نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، على أنه سيتم توفير الاحتياجات العاجلة لمستشفى تاكنس العام شرق المرج ووضح الحلول المناسبة لإزالة العراقيل التي يواجهها.

وأجرى القطراني، الأحد، زيارة إلى المستشفى للوقوف على سير عمله وحل المختنقات التي تواجهه.

وأثنى، خلال الزيارة، على الدور الكبير الذي يقوم به المستشفى والخدمات التي يقدمها لأهالي الرقعة الجغرافية الواسعة في المنطقة وخارجها.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها العناصر الطبية والطبية المساعدة والموظفين والعاملين والإداريين عموماً

وأكد القطراني، أنه سيتم إنشاء مبنى لإقامة الأطقم الطبية والطبية والمساعدة وتوفير سيارة إسعاف، كما أكد أنه سيبحث مع وزير الصحة كيفية وضع الحلول المناسبة والسريعة لكافة العراقيل، التي تقف دون تقديم أفضل الخدمات الصحية بالمستشفى .