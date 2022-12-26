السني: ليس أمامنا إلا العمل معا لتحقيق المصالحة والوئام الوطني لتأسيس ليبيا الحديثة

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ” طاهر السني “، ليس أمامنا اليوم في ذكرى عيد الاستقلال إلا العمل معاً والتمسك بالأمل للخروج من الأزمة الراهنة.

وأضاف السني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :” لابد أن يكون هدفنا المصالحة وتحقيق الوئام الوطني لتأسيس دولة ليبيا الحديثة”.

وتابع مندوب ليبيا :”افتخر بتاريخنا وبما قام به الأجداد والآباء المؤسسين من نضال لنيل استقلالنا ووضع اللبنة الأولى لبناء دولة ليبيا”.

واحتفلت ليبيا السبت بالذكرى الـ 71 للاستقلال، والذي يصادف 24 ديسمبر من كل عام، بعد إعلان الملك محمد إدريس المهدي السنوسي استقلال ليبيا رسميا في يوم 24 ديسمبر 1951 من شرفة قصر المنار في بنغازي