وزارة التعليم العالي الليبية تعلن البيانات المطلوبة لصرف منحة الطلاب.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، البيانات اللازمة لإتمام إجراءات صرف المنحة الدراسية للطلاب.

وحسب بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد، تشمل البيانات (الرقم الوطني، ورقم الهاتف، والاسم باللغة الإنجليزية، وما يفيد الاستمرار في الدراسة).

وواصلت اللجنة المختصة بالمنحة، التابعة للوازرة، أعمالها حيث عُقد اجتماع موسع بديوان الوزارة، بحضور مندوبي مصرف الجمهورية، تناول أهمية الاستمرار في صرف المنحة.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة التأكد من صحة بيانات الطلاب، ودعتهم إلى استكمال إجراءاتهم من خلال الجامعات.

وفي أكتوبر الماضي، قال وزير التعليم العالي، عمران القيب، إن الوزارة خصَّصت حساباً مصرفياً لتلقي مبالغ منحة الطلاب، وذلك لإبعاد الشبهات وضمان الشفافية.

وأضاف أن المنحة ليست مستحدثة، لكن الجديد إعادتها بطريقة مقننة ودقيقة، مشيراً إلى أن الأموال المخصصة للطلاب، ستذهب للحساب المصرفي، ولن تختلط بأبواب الإنفاق الأخرى للوزارة.