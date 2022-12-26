أجواء مستقر على ليبيا ودرجات الحرارة تنخفض ليلا بالجنوب تحت 7 درجات مئوية

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن حالة من الاستقرار يشهدها الطقس على معظم أنحاء البلاد، نتيجة تمركز المرتفع الجوي.

وأشار إلى أن السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على مناطق الوسط وبعض المناطق الشرقية.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 إلى 22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 مئوية على الجبل الأخضر.

تدني درجات الحرارة ليلا

ولفت إلى، أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض أثناء الليل والصباح الباكر على أغلب مناطق الجنوب إلى ما دون 07 درجات مئوية.

وأضاف، أن من المتوقع ظهور ضباب آخر الليل، وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد، على المناطق الممتدة من راس اجدير حتى الزاوية والخليج والجبل الأخضر.