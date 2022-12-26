الارصاد: مرتفع جوي يؤثر على طقس ليبيا.. والحرارة دون الـ7مْ بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 2/26 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس مستقر هذه الايام على معظم انحاء البلاد نتيجة تمركز المرتفع الجوي، بينما تتكاثر السحب احيانا هذا اليوم على مناطق الوسط وبعض المناطق الشرقية.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين ( 18 – 22 )مْ، ولاتتجاوز (16)مْ على الجبل الاخضر، وتنخفض درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر على اغلب مناطق الجنوب إلى مادون (07) درجات مئوية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب أخر الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد على المناطق الممتدة من راس اجدير حتى الزاوية – الخليج والجبل الأخضر.

والله اعـــــــــلم.