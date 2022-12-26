طقس بارد مستقر على معظم ليبيا

العنوان

يشهد الطقس في ليبيا، اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار على معظم أنحاء البلاد نتيجة تمركز المرتفع الجوي، بينما تتكاثر السحب أحيانا هذا اليوم على مناطق الوسط وبعض المناطق الشرقية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 إلى 22 درجة مئوية ولا تتجاوز 16 مئوية على الجبل الأخضر.

وأضاف، أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض أثناء الليل والصباح الباكر على أغلب مناطق الجنوب إلى ما دون 07 درجات مئوية.

وذكر، أن من المتوقع ظهور ضباب آخر الليل، وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد، على المناطق الممتدة من راس اجدير حتى الزاوية والخليج والجبل الأخضر.