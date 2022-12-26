المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يشكل هيئة دستورية للإقليم الإداري الرابع بالانتخاب المباشر

أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا عن البدء في تشكيل هيئة دستورية للإقليم الإداري الرابع و ذلك عن طريق الانتخاب المباشر.

وأوضح المجلس في بيان له، أن هذه الخطوة جاءت في ظل فشل الأطراف السياسية في إيجاد قاعدة دستورية توافقية.

وأكد المجلس الأعلى على ضرورة إنهاء الأجسام السياسية الفاقدة للشرعية ووضع خارطة طريق واضحة يشارك فيها كل أبناء الامة الليبية.

كما أكد البيان دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي في الدفع نحو حوار شامل.

وأشار المجلس إلى أن أنه تم اغتيال عيد الاستقلال من قبل أطراف سياسية غلبت مصلحتها على مصلحة الوطن.