امطير: عائلة بكاملها أُمطرت بوابل من الرصاص بينما الحكومة تطرب في الريكسوس

وجهت عضو مجلس الدولة الاستشاري، آمنة امطير، النقد لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية، وقالت، إن “كل الحكومات المتعاقبة هي حكومة لمدينة طرابلس فقط، تخرج من طرابلس ستجد نفسك بين طوابير بناقي البنزينة وسعر اللتر من دينار وأنت طالع، والمضاربة على البنزين في الطرقات على عينك يا تاجر، تخرج من طرابلس لا تجد ماء في أغلب البيوت والأغلبية يعتمدون على حفر الأبار”.

امطير أضافت على فيسبوك: “تخرج من طرابلس ستجد الكهرباء المقطوعة والحياة الميتة والطرقات المتهالكة وغيرها الكثير الكثير، للأسف ما جعلني أكتب هذه الكلمات، نفس اللحظة التي يتغنى فيها الفنانين وتستمتع الحكومة بالطرب، هناك عائلة قتلت بوابل من الرصاص وبدم بارد في مدينة الزاوية والتي تبعد أقل من ستين كيلو مترا عن طرابلس، المهم عند الحكومة بأن الجريمة ليست قريبة من الريكسوس أو طريق السكة” في إشارة إلى مقر حفل ذكرى الاستقلال بمشاركة أنغام وصابر الرباعي وآخرين.