مراسل الجزيرة بطرابلس: حفتر ينتمي إلى التيار القومي الناصري الذي أضاع الأمة

زعم مراسل قناة الجزيرة القطرية بطرابلس، أحمد خليفة، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ينتمي إلى التيار القومي الناصري الذي أضاع الأمة، بحسب قوله.

وقال خليفة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ينتمي حفتر إلى التيار القومي الناصري الذي أضاع الأمة وأغرقها في مستنقع الشعارات الوهمية التخشبية”، وفقا لقوله.

وأضاف “هذا العجوز الثمانيني لا يجيد سوى الهزائم وتسويق الشعارات القومية التي يحشو بها عقول أتباعه في كل مرة، بعد أن تجاوزها الزمن لأنها لم تجلب للأمة سوى الانهيار تلو الانهيار”، على حد زعمه.