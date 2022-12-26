الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل 16 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استقراراً في الأجواء بمعظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة بين 16 و22 درجة مئوية.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على سرت، ومن المتوقع ظهور ضباب خلال الليل وفي الصباح الباكر على المناطق من رأس اجدير إلى الزاوية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و22 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، فالسماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب خلال الليل وفي الصباح الباكر على الخليج والجبل الأخضر.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و22 درجة مئوية، ولاتتجاوز 16 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على بعض مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و22 درجة مئوية، تنخفض خلال الليل والصباح الباكر دون 7 درجات مئوية.

وأخيراً في (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 و21 درجة مئوية.