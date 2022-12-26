العابد يطلع على أوضاع العمالة الأجنبية في طرابلس

قام وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة، علي العابد الرضا، بحملة تفتيشية على عدة مقرات ومصانع للاطلاع على أوضاع العمالة الأجنبية في طرابلس.

واطلع العابد، خلال الجولة على أوضاع العمالة الوطنية ونسب التشغيل وإجراءات العمالة الأجنبية وطريقة دخولها وإجراءات الإقامة؛ كما تابع إجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة في هذه المصانع.

وشدد الوزير خلال الزيارة على مفتشي العمل في كل البلديات بالتفتيش على مواقع العمل.

يشار إلى أن الزيارات التفتيشية تأتي ضمن الحملة الوطنية التي انطلقت منذ أكثر من شهر في كل البلديات على المستوي الوطني تحت شعار «إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل الليبي»؛ مؤكدا على أهمية تنظيم سوق العمل المحلي.