لملوم: ما حدث في الزاوية لم يعد مستغربًا في بلد أصبحت فيه المجموعات المسلحة تتكالب على السلطة

لملوم أشار وفقًا لموقع “إرم نيوز” إلى أن في هذه المناطق تتوسع بشكل واضح رقعة الجريمة المنظمة، ولا يوجد مؤشر لحدوث أي تدخل أو نظام عدالة ومحاسبة لهم، محلياً على الأقل، في الوقت الحالي.

يذكر أن مدينة الزاوية تشهد منذ أسابيع موجة اغتيالات طالت مواطنين مدنيين، زاد عددهم عن 25 شخصًا.