لملوم: ما حدث في الزاوية لم يعد مستغربًا في بلد أصبحت فيه المجموعات المسلحة تتكالب على السلطة

ليبيا – قال رئيس مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان طارق لملوم، إن ما حدث في مدينة الزاوية وتحديداً بمنطقة الحرشة لم يعد مستغرباً في بلد أصبحت المجموعات المسلحة تتكالب على السلطة فيه وجميعها تابعة للحكومات السابقة والحالية وتحصل على رواتب وترقيات منها، على حدّ وصفه.

لملوم أشار وفقًا لموقع “إرم نيوز” إلى أن في هذه المناطق تتوسع بشكل واضح رقعة الجريمة المنظمة، ولا يوجد مؤشر لحدوث أي تدخل أو نظام عدالة ومحاسبة لهم، محلياً على الأقل، في الوقت الحالي. يذكر أن مدينة الزاوية تشهد منذ أسابيع موجة اغتيالات طالت مواطنين مدنيين، زاد عددهم عن 25 شخصًا.

