الكهرباء تقترب من إنهاء عمرة للوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة

أخبار ليبيا 24

أعلنت، الشركة العامة للكهرباء، قرب الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة على الوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة.

وقالت، الشركة العامة للكهرباء، الفنيين شارفوا بالتعاون مع فنيي شركة سيمنس الألمانية، من أعمال العمرة الجسيمة على الوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة، للدورة المزدوجة.

وأضافت الشركة، أن العمرة الجديدة ستزيد من القدرة الإنتاجية للمحطة بنحو (325) ميغاوات.

وقال الشركة، إن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطط الموضوعة، التي أعدها مجلس إدارة الشركة لزيادة القدرات الإنتاجية، من خلال العمل على إجراء أعمال العمرات الجسيمة، لعديد وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج المنتشرة في مختلف المناطق والمدن الليبية.