امطير: في الوقت الذي تستمتع فيه حكومة الدبيبة بالطرب هناك عائلة قُتلت بدم بارد في الزاوية

ليبيا – قالت عضو المجلس الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة امطير القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن الغرب الليبي والحكومة وجميع الحكومات المتعاقبة هي حكومة لمدينة طرابلس فقط.

امطير وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس يوك”، أضافت: “تخرج من طرابلس ستجد نفسك بين طوابير بناقي البنزينة وسعر اللتر من دينار، والمضاربة على البنزين في الطرقات على عينك يا تاجر، وتخرج من طرابلس لا تجد ماء في أغلب البيوت والأغلبية يعتمدون على حفر الأبار. تخرج من طرابلس ستجد الكهرباء المقطوعة والحياة الميتة والطرقات المتهالكة، وغيرها الكثير الكثير”.

وأعربت امطير عن أسفها لأنه في نفس اللحظة التي يتغنى فيها الفنانون وتستمتع حكومة الدبيبة بالطرب، هناك عائلة قُتلت بوابل من الرصاص وبدم بارد في مدينة الزاوية والتي تبعد أقل من ستين كيلومترًا عن طرابلس.

امطير ختمت: “المهم عند الحكومة بأن الجريمة ليست قريبة من الريكسوس أو طريق السكة”.

