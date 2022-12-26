شركة الكهرباء الليبية: قرب انتهاء صيانة الوحدة الأولى في محطة مصراتة

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إن أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى في محطة مصراتة للدورة المزدوجة أوشكت على الانتهاء، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 325 ميغاوات.

وأضافت شركة الكهرباء في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن الوحدة ستدخل على الشبكة الكهربائية فور إتمام عملية الصيانة.

وأوضح البيان، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطط مجلس إدارة الشركة لزيادة القدرات الإنتاجية، عبر إجراء أعمال العمرات الجسيمة لوحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج المنتشرة في مختلف المناطق والمدن.