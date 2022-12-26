اللافي يلتقي عددا من المترشحين للانتخابات البرلمانية عن المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الاثنين، عددا من المترشحين للانتخابات البرلمانية عن المنطقة الشرقية، المهتمين بمشروع المصالحة الوطنية.

واستعرض اللافي أمام المرشحين الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة، والذي يهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها إلى الانتخابات.

وأكد اللافي بأن مشروع المصالحة الوطنية ليس مرتبطًا بزمن محدد، وهو من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات.

ومن جانبهم أكد المترشحون للانتخابات البرلمانية أن مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة، وستكون نتائجه عادلة، وأكدوا رغبتهم في نجاح المشروع كطوق للنجاة لليبيا، وطالبوا بدعمه حتى يحقق أهدافه المرجوة.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس عضو المجلس الانتقالي السابق علي العيساوي.