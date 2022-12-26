ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 December, 2022

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها زودت مكتبتها بمجموعة مختارة من الكتب والإصدارات الجديدة، وذلك في إطار حرصها على نشر ثقافة المعرفة الانتخابية وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين في مجال التوعية الانتخابية.

وقالت المفوضية، إن المجموعة شملت إصدارات متخصصة في الحقوق الانتخابية والمشاركة السياسية، صدرت سنة 2021، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المفوضية لدعم القراءة ونشرها بين موظفي المفوضية، وطلبة الجامعات والأكاديميين والمهتمين بالشأن الثقافي والانتخابي، حيث تحتوي المكتبة على ما يزيد عن 3000 عنوان ودورية متخصصة في المجال الانتخابي، والتاريخي، والأدبي، والعلمي.

يذكر أن مكتبة المفوضية باشرت خلال المدة الماضية بنشر إعلانات -عبر منصاتها على صفحات لتواصل الاجتماعي- عن الكتب التي تحتويها المكتبة لتسيير لإعلام المهتمين بمكان تواجدها وآلية الحصول عليها، وفق البيان.