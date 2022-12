ليبيا – وصف عميد بلدية الزاوية الغرب عبد الكريم الأبح الوضع في المدينة بـ”السيئ جدًا”.

الأبح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، حمل المجلس البلدي ومديرية الأمن مسؤولية الجرائم التي تقع، مؤكدًا أن هناك غيابًا تامًا لأجهزة الدولة.

