حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا في جمهورية التشيك

طرابلس 26 ديسمبر 2022 ( وال ) – أصدر مكتب النائب العام أمراً بحبس القائم بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية التشيك السابق على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإساءة استعمال سلطاته الوظيفة لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره.

وقال مكتب النائب العام في بيان له ان التحقيقات مع مسؤول البعثة الليبية السابق بجمهورية التشيك كشفت للمحقق واقع تعمَّده إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره ؛ بصرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقواعد وضوابط إدارة المال العام مما تسبب في ضرراً جسيماً بالمال العام.

وبانتهاء المحقق من إجراء مواجهة المتهم بالأدلة القائمة قرَّر النائب العام حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق. (وال _ طرابلس)

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