ليبيا.. عميد بلدية الزاوية غرب يؤكد غلق جميع المؤسسات لتدهور الوضع الأمني

أكد عميد بلدية الزاوية الغرب، عبد الكريم الأبح، أن الأوضاع في البلدية ما زالت سيئة للغاية، مشيرا إلى أن كل المؤسسات مغلقة في نتيجة تدهور الوضع الأمني.

وقال عميد بلدية الزاوية غرب، في تصريحات صحفية له اليوم: “عقدنا اجتماعا مع مختلف الجهات في الزاوية من بينها الأمنية، وسمعنا منهم تطمينات بإيجاد حل سريع للوضع المحتقن”.

وأوضح الأبح، أن السلطات العليا في الدولة هي الجهة التي تستطيع القبض على الجناة الذين أطلقوا النار في منطقة الحرشة على مواطن وزوجته، والطفل المصاب نقل إلى تونس لتلقي العلاج ووضعه حرج جداً، فيما استقر الوضع الصحي لشقيقته المصابة.

وأضاف أن المدارس صباح اليوم أبوابها مقفلة أمام الطلبة احتجاجاً على تردي الوضع الأمني.