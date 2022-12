باشاآغا وحماد يتدارسان مقترح ميزانية العام 2023 لإرساله إلى مجلس النواب

ليبيا- تدارس رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا مع وزير التخطيط والمالية بالحكومة أسامة حماد مقترح الميزانية العامة للدولة لسنة 2023.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن مساحة النقاش امتدت شاملة دور الأجهزة الرقابية واستعداد الوزارات والهيئات التابعة للحكومة لتقديم خطط ومقترحات العام الجديد إلى وزارة التخطيط والمالية لتضمينها بمشروع قانون الميزانية العامة تمهيدا لمناقشتها واعتمادها من قبل مجلس النواب.

وبحسب البيان، وجه باشاآغا بمتابعة الأداء المالي لجميع المؤسسات والهيئات وإقفال حساباتها الختامية والاهتمام بملف الخدمات الضرورية وتوجيه الصرف والإنفاق على احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء والصحة والتعليم، وإعطائها الأولوية في مقترح ميزانية العام الجديد.

