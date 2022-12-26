“منى كوكلة” تكشف لـ أخبار ليبيا 24 عن أسباب تعليق جلسة الأعلى للدولة المقررة اليوم

أخبار ليبيا 24

كشفت عضو المجلس الأعلى للدولة، منى كوكلة، عن أسباب تعليق جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم الاثنين، لافتة أن تم تعليق الجلسة العامة الـ 83 كان لعدم بلوغ النصاب القانوني.

وأوضحت كوكلة في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، إن بنود جدول أعمال التي تم تعليقها كانت لمناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وأشارت كوكلة أن الجلسة كان من المقرر أن تبحث توافق رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري حول أيقاف قانون استحداث المحكمة الدستورية.

وأضافت كوكلة، أن الحوار بين مجاسي النواب والدولة سيستأنف قريباً، لاستكمال العمل على المسارات.