السايح يطلع فريق من الأمم المتحدة على استعدادات إجراء الانتخابات

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الإثنين اجتماعاً بحضور عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، ضم عدداً من مديري الإدارات والأقسام بالمفوضية، وخبراء عن فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN)، وذلك بمقر المفوضية.

وبحث الاجتماع الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية، كما استعرض جملة الإجراءات الفنية والتقنية الخاصة بتطوير المنظومة الخاصة بالتحقق من هوية الناخب.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها، بحسب بيان المفوضية.