الحامي: تعليق جلسة اليوم لعدم بلوغ النصاب القانوني

أعلنت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، تعليق جلسة اليوم الاثنين، إلى الأسبوع المقبل، لعدم بلوغ النصاب القانوني.

وقالت الحامي، في تصريحات صحفية: “الجلسة كانت ستناقش استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد تجميد قانون استحداث المحكمة الدستورية”.