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الحامي: تعليق جلسة اليوم لعدم بلوغ النصاب القانوني

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، تعليق جلسة اليوم الاثنين، إلى الأسبوع المقبل، لعدم بلوغ النصاب القانوني.

وقالت الحامي، في تصريحات صحفية: “الجلسة كانت ستناقش استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد تجميد قانون استحداث المحكمة الدستورية”.

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صحيفة الساعة 24

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