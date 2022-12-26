الحامي: تعليق جلسة اليوم لعدم بلوغ النصاب القانوني

أعلنت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، تعليق جلسة اليوم الاثنين، إلى الأسبوع المقبل، لعدم بلوغ النصاب القانوني.
وقالت الحامي، في تصريحات صحفية: “الجلسة كانت ستناقش استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد تجميد قانون استحداث المحكمة الدستورية”.
أعلنت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، تعليق جلسة اليوم الاثنين، إلى الأسبوع المقبل، لعدم بلوغ النصاب القانوني.
وقالت الحامي، في تصريحات صحفية: “الجلسة كانت ستناقش استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد تجميد قانون استحداث المحكمة الدستورية”.
أضف تعليقـك