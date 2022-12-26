اللافي يلتقي سفير بنغلاديش بمناسبة انتهاء فترة عمله بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2022

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، سفير بنغلاديش لدى ليبيا “شميم الزمان”، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السفير أشاد بالتعاون المثمر الذي التمسه من المجلس الرئاسي طيلة فترة عمله، والتي ساهمت في تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات.

وأكد النائب أن العلاقات الليبية-البنغالية يسودها الود والاحترام، وأن العمل مستمر على توطيدها، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.