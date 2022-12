ليبيا – شدد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اللواء خالد المحجوب على أن الوضع الراهن في البلاد لا يمكن السكوت عنه، مشيرًا إلى أن هناك استياء عامًا من الوضع لن نسكت على تحول ليبيا إلى دولة فاشلة واستنزاف ثرواتها.

المحجوب قال لموقع “العربية”: إن بعض المناطق محتلة من فصائل فاقدة للشرعية ونتواصل مع القوى الوطنية ومختلف المناطق لوضع حد للأزمات الراهنة.

Shares

The post المحجوب: لن نسكت على تحول ليبيا إلى دولة فاشلة واستنزاف ثرواتها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية