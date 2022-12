رئيس الحكومة الليبية المكلفة يناقش احتياجات جامعة سرت

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، اجتماع بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع رئيس جامعة سرت، الدكتور سليمان الشاطر، لمناقشة احتياجات الجامعة وسير العملية التعليمية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع تطرق لمناقشة وضع البنى التحتية للجامعة وصيانة المباني وقاعات الدراسة والمعامل والمباني الإدارية.

وأشاد رئيس الحكومة الليبية المكلفة خلال الاجتماع بمجهودات رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وكافة الإداريين بالجامعة.

