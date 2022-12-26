مُحارب يصفُ لأخبار ليبيا 24 لحظة انطلاق عملية الكرامة بالملحمة التاريخية

أخبار ليبيا 24 – خـاص

لا شك بأن الإيمان بالفكرة، وهي شبه مستحيلة، وفي ظل ظروف أقل ما يقال عنها مستعصية وعسيرة؛ هو ما يُضيف لها طابع التحدي والمخاطرة.. وينطبقُ هذا المزيج على فكرة اطلاق عملية الكرامة.. التي آمن بها أبطالها رغم صعوبة الظروف وخطورتها آنذاك، وشدوا العزم على تحقيق النصر فيها.. وبفضل الله، وتضحيات الشهداء، وشجاعة الأبطال والجرحى، ولا ننسى القيادة الحكيمة، حُقق النصر الكاسح.

قصتنا اليوم.. قصةُ مشوّقة، يرويها المحارب منصف فتح الله إبراهيم، وهو أحد منتسبي كتيبة الدفاع الجوي بطبرق.

يبتدئ منصف حديثه حول بدايات انضمامه إلى صفوف الجيش الوطني، عندما كانت عملية الكرامة مجرد فكرة، مؤكدًا أن ذلك الوقت كان بالغ الحساسية، قائلاً : في البداية تجمعنا واجتمعنا بشكل سري، في معسكر الدفاع الجوي، وذلك خلال الرابع من شهر مايو، يواصل.. في ذلك الوقت، كان التجمع يشكل خطرًا على الأشخاص المجتمعين، وإن رصدت العناصر الإرهابية التي كانت تسيطر على المنطقة آنذاك أي تجمعات، فإنها تقبض على الأشخاص المتجمعين وتختفي كل المعلومات عنهم.. ينتهي أجلهم!

وأردف منصف قائلاً بامتعاض.. في ذلك الوقت كنا لا نستطيع حتى ارتداء الزّي العسكري!

يواصل.. أذكر حينها أن آمر الكتيبة 309 فتحي ميلود الفرجاني لازال على قيد الحياة، واجتمعنا برفقته، وخلُص اجتماعنا بالاتفاق على التجمع في السابع من شهر مايو، أي بعد يومين من الاجتماع السابق، لاستكمال باقي الترتيبات.

يضيف.. بالفعل، تجمّعنا عند النقطة المتفق عليها مسبقًا، ولم يكن بحوزتنا سوى بعض الأسلحة، أنا شخصيًا، كنت أحمل بندقية تحوي 6 رصاصات فقط، ثم ركبنا سيارات عسكرية نوع «تيوتا 4×4» وانطلقنا صوب وجهتنا.

وللعلم.. كان هنالك ضُباط يتقلدون مناصب سياسية وعسكرية في الوقت، أعلنوا اخلاء مسؤوليتهم تُجاه قيامنا بهذه الخطوة، ورفضوا دعمنا، وهم الآن يتقلدون مناصب كبيرة في الدولة.

يواصل مُنصف .. تجمّعنا في الصباح الباكر وقمنا بتجهيز أنفسنا، ومن ثمّ توجهنا نحو وجهتنا، بنغازي، وأضاف.. كان معظمنا يعمل ضمن جهات أمنية معينة، ولكن عندما وُحهت لنا التعليمات العُليا أضطررنا لترك أعمالنا، وخدمة الوطن.

انطلقت رحلتنُا باتجاه مدينة بنغازي، كنا بعد أن نقطع مسافة 50 كيلو متر، نتوقف قليلاً، كنوع من الاستراحة، والحفاظ على سرية العملية.

يواصل، كان المرحوم فتحي هو من يقود سيارته في المركز الأمامي، في الواجهة.. واستطرد قائلاً : كان رجلاً حقيقيًا ومسؤولاً، لقد كان رجلاً صالحًا.

عندما وصلنا إلى منطقة المخيلي، اتخذنا منها مكانًا للمبيت؛ لكن عيوننا لم تغمض قط!

لم نستطع التوجهة لبنغازي مباشرةً، بسبب خطورة الوضع..

يكمل المنصوري حديثهُ قائلاً : فور بزوغ الفجر أكملنا طريقنا الطويلة نحو مدينة بنغازي، وصلنا إلى المكان المنشود أخيرًا، سارعنا بالدخول إلى معسكر الرجمة، ولكننا وجدناهُ خاليًا من البشر، دخلنا وأكملنا نقاشاتنا واطلعنا على آخر تجهيزاتنا بالخصوص.

بعد مرور أيام.. بدأت معركة الكرامة، واشتد وطيسُها، وبدأت معها ملحمةٌ سطرها أبناء الوطن بكل شجاعة وبسالة.

وعلى الرغم من أن بعض المخاوف الخجولة التي انتابتنا، فيما يتعلقُ بأعداد الدواعش، وزخم تجهيزاتهم، وكثرة عدتهم وعتادهم.. إذ كانت أعدادهم في منطقة الرجمة فقط، تتراوح بين 4 آلاف إلى 5 آلاف شخص!

بينما بلغت أعدادنا نحن في ذلك الوقت، حوالي 45 شخصًا من مدينة طبرق، بالإضافة إلى انضمام كتيبة 115 إلى صفوفنا.. وعلى الرغم من ذلك.. إلا أننا لم نتوانى لحظة عن خدمة وطننا وتقديم أرواحنا فداءهُ.

وعرج منصف ضمن حديثه عن بعض الشخصيات التي كانت بطلة المرة الأولى، واطلقت أولى رصاصات الحرب ضد داعش، وهم وليد الزني، وخليفة عقرب، ورابح الغيثي.. ومع اطلاق أولى الرصاصات، بدأت الحرب الضروس التي كُللت بالنصر على عناصر التنظيم الإرهابية، وتطهير بلادنا من جرائمهم وتشددهم.

وأضاف مُنصف، الذي شارك في كل المعارك ضد التنظيم الارهابي.. في ختام هذه القصة، أنوي الحديث عن ملف بالغ الأهمية، وهو ملف الجرحى الليبيين الذين انتهى به المطاف دون علاج ودون اهتمام، وهنالك من توقفت رواتبهم.. لذى أناشد الجهات المختصة بضرورة النظر في هذا الملف الهام، والاهتمام به.