البناني: لابد من إنهاء كافة الأجسام القائمة

رأى رئيس حزب العدالة والبناء، عماد البناني، أنه لابد من إنهاء كافة الأجسام القائمة، وإجراء الانتخابات لتشكيل حكومة موحدة قادرة على الحكم في كل أنحاء البلاد.

وقال البناني في تصريحات تلفزيونية: “ليبيا بحاجة إلى حوار وطني شامل لا يُقصي أحدا، تتحقق من خلاله مصالحة وطنية شاملة عادلة، وتوافقات سياسية تمهد الطريق للانتخابات”، بحسب تعبيره.

وأضاف “الانتخابات ستُنهي المشاريع التي تُهدد وحدة ليبيا، والتي تستفيد من الانقسام السياسي وتتغذى على الفوضى وعدم الاستقرار”، وفقا لقوله.

وتابع “على كل التيارات الوطنية، التكتل لصناعة رؤية وطنية تقود لاستقرار ليبيا ووحدتها، وبناء الدولة الديمقراطية الوطنية المنشودة”.