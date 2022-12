النيابة العامة تُجري تدابير قضائية بمواجهة القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية التشيك

ليبيا – قام نائب النيابة بمكتب النائب العام بتولي مسؤولية تحقيق واقعات إساءة العمل الإداري والمالي المنسوبة إلى القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية التشيك.

وانكشف للمحقق وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنائب العام واقع تعمَّده إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره بصرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقواعد وضوابط إدارة المال العام، مما رتَّب ضررًا جسيمًا بالمال العام.

وبانتهاء المحقق من إجراء مواجهة المتهم بالأدلة القائمة قبله؛ قرَّر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

