نجل عبد الله السنوسي: سنغلق كل الأجهزة الحيوية بجنوب ليبيا حال استمرار احتجاز والدي

حذر نجل رئيس المخابرات الليبية السابق، عبد الله السنوسي، من استمرار احتجاز والده في ظروف غامضة ومنعه من التواصل معه، مؤكدا أنه سيتم غلق كل الأجهزة الحيوية في الجنوب حال عدم الإفراج عنه.

وقال نجل عبد الله السنوسي في تصريحات تلفزيونية له: “سنُغلق كافة المؤسسات الحيوية في الجنوب، حال عدم الإفراج عن السنوسي ورفاقه، هذا هو الإنذار الأخير، ونحذر كافة المؤسسات، حتى الهواء سنمنعه عنكم”.

وأضاف: “دبيبة ليس له شفافية ولا مصداقية بالنسبة لنا في الجنوب، فقد جربناه مرارا وتكرارا، نحن لا نستفيد منكم بشيء، وأنتم تُتاجرون بأبنائنا، وتبيعوا فيهم لأعدائنا، ولم يتبق لنا شيء”.

وتابع: “أخر زيارة لنا لعبدالله السنوسي كانت منذ شهر، وكانت هناك خطوات للتواصل هاتفيا معه، لكنها لم تتم حتى الآن، ووضعه الصحي غير مستقر، رغم إجرائه 3 عمليات جراحية في القلب”، موجها الشكر لكل من يحارب تسليم والده في الداخل والخارج، وكل من يقف ضد عبد الحميد وإبراهيم دبيبة.

ووجه السنوسي رسالة إلى الشعب الليبي قائلا: “نطالب أبناء فزان والشرق والغرب، بأن يقفوا بجانبنا لأن هذه الحكومة لا يمكننا الوثوق بها”.