تفاصيل عملية إطلاق سراح اللواء طيار عامر الجقم

أخبار ليبيا 24

شهدت بلدة الشويرف جنوب غرب ليبيا ظهر اليوم الأثنين عملية تبادل أسرى بعد مشاورات طويلة انتهت بالموافقة على تبادل اللواء طيار عامر الجقم العرفي التابع لرئاسة الأركان الجوية الذي سقطت طائرته في ديسمبر 2019 جنوب مدينة الزاوية غرب البلاد، مقابل خمسة عشر شخصاً تم القبض عليهم من قبل قوات تابعة للجيش الوطني.

وقالت مصادر مسؤولة في تصريحات لـ أخبار ليبيا 24، إن عملية التبادل تمت في بلدة الشويرف (طريق مزدة – براك) ، لأن غالبية عمليات تبادل الأسرى السابقة كانت في الشويرف، ولتعاون المشائخ والحكماء والأعيان بها ووقوفهم بحيادية وسعيهم الحثيث والمستمر في ملف تبادل الأسرى، سواء عن طريق مجموعة العشرة ” اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ” أو عن طريق أطراف بشكل مباشر.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عملية أطلاق سراح الجقم تمت بعد أنتهاء المشاورات الأخيرة بين نجل القائد العام للقوات المسلحة صدام حفتر وبين القيادي محمد سالم بحرون الشهير بـ “الفار” في اجتماع الأمارات الأخير.

وطالبت الزاوية بقائمة تحوي خمسة عشر شخصاً ، وعلى رأسهم مسؤول الملف الأمني السابق لمجلس شورى ثوار درنة العميد يحي عمر الأسطى ، وحلمي مفتاح الحصادي ، وفائز منصور النويصري، واهويدي عبدالرازق القزيري، ووليد سليمان العقوري، وحاتم مفتاح الحصادي.

وشملت القائمة حسين عبدالحميد علي، وصالح رمضان الورشفاني، وجمال عبد الحميد علي ، ووليد عثمان عفان، وفائز فرج ادوال، ومسعود عبدالعاطي سالم، والزروق محمد علي حديد، وأحمد فرج مخزوم.

واحتجز الجقم في ديسمبر 2019 في مدينة الزاوية إثر سقوط طائرته الحربية من طراز “ميغ 23” جنوب مدينة الزاوية أثناء عملية تحرير طرابلس، وأرجعت القيادة العامة حينها سقوطها إلى خلل فني.

وأوضح مراسل أخبار ليبيا أن عملية تبادل الأسرى بين اللواء طيار عامر الجقم تمت مقابل خمسة عشر شخصاً في بلدة الشويرف جنوب غرب ليبيا.

وتأتي عملية إطلاق سراح الجقم بعد مفاوضات استمرت طويلا، بعد ثلاثة سنوات من سقوط طائرته جنوب مدينة الزاوية.