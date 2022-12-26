اللواء المحجوب: لن نسكت على تحول ليبيا إلى دولة فاشلة واستنزاف ثرواتها

شدد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اللواء خالد المحجوب على أن الوضع الراهن في البلاد لا يمكن السكوت عنه، مشيرًا إلى أن هناك استياء عامًا من الوضع لن نسكت على تحول ليبيا إلى دولة فاشلة واستنزاف ثرواتها.

المحجوب قال لموقع “العربية”: إن “بعض المناطق محتلة من فصائل فاقدة للشرعية ونتواصل مع القوى الوطنية ومختلف المناطق لوضع حد للأزمات الراهنة”.

وأكد اللواء خالد المحجوب أن قيادة الجيش تنتظر موقف القوى الوطنية والسياسية للتوافق على خارطة طريق تفضي لإجراء، محذرًا من سيناريوهات وصفها بـ”السيئة” وإنذار حقيقي باتخاذ قرارات مهمة.

وحول ما تردد عن وجود نية لدى القيادة العامة بإعلان انفصال إقليمي برقة وفزان عن طرابلس، أوضح المحجوب في تصريحات خاصة لـ ”اليوم السابع” أن المرددين لهذه الأكاذيب يريدون التشكيك في القيادة العامة للقوات المسلحة، وأنها يمكن أن تنتهج نهجًا انفصالي لرغبة في الحكم، وهذا غير صحيح، والقيادة العامة شعارها الوحدة الوطنية وليبيا واحدة موحدة.