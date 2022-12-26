«المخلوي التنفسي» يُعلّق الدراسة في مناطق ليبية… وسط مخاوف

اضطر مسؤولو وزارة التربية والتعليم في ليبيا إلى تعليق الدراسة ببعض المناطق لمواجهة تزايد انتشار فيروس «الجهاز التنفسي المخلوي»، بين الطلاب والمعلمين، وسط مخاوف من تمدد الفيروس بين المواطنين.

وقالت «مراقبة التربية والتعليم» في بلدية الكفرة (جنوب شرقي ليبيا)، إنها أمرت بتعليق الدراسة خلال اليومين الماضيين، «حفاظاً على صحة الطلاب بسبب وجود العديد من حالات الإصابة بنزلات البرد والحمى»، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من أولياء أمور طلاب، تفيد بتردي صحة أبنائهم وعدم تمكنهم من الذهاب للمدارس.

وبينما لفتت «مراقبة التربية والتعليم»، اليوم (الاثنين)، إلى وجود إصابات بين المعلمين، دعت أولياء الأمور لإبعاد أبنائهم عن التجمعات خلال الفترة الحالية، على أن تستأنف الدراسة غداً (الثلاثاء) على أمل تعافي المصابين.

وكان موسى المقريف، وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، منح المراقبات صلاحية تقدير الموقف بشأن الوضع الوبائي، وتحديد إمكانية تعطيل أو استمرار الدراسة بالمدارس حسب ظروف كل منطقة.

ومنذ ظهور فيروس «التنفسي المخلوي» في ليبيا، تم تعليق الدراسة في مناطق ليبية عديدة، في أعقاب تسجيل إصابات بين طلاب المدارس، لكن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور حيدر السايح، استغرب عملية تكرار تعطيل الدراسة بالمدارس من جانب «المراقبات»، واعتبر أن هذا يتم «بشكل عشوائي».

ورأى السايح في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، أنه «إذا استمر التعامل بهذه الطريقة، فإن المدارس ستغلق كل شتاء والتجمع (يكون) في البيوت»، وقال إن مركزه «أوصى بعدم إغلاق المدارس، مع التشديد على الكمامات والتعقيم، على أن يبقى كل طالب لديه أعراض تنفسية في المنزل».

وخلال الأسبوعين الماضيين، أُغلقت مدارس في غالبية المناطق الليبية، من بينها مدن سبها وغريان وطبرق، مع توصيات بالعودة إلى الإجراءات الاحترازية. ودفع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، بقافلة طبية إلى مدينة غريان، استجابة لاستغاثة أطلقها المستشفى التعليمي بالمدينة بعدما ارتفع معدل الإصابات بأعراض الفيروس التنفسي.

وكانت القيادات الطبية عقدت اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الصحية بغريان، في ظل شكوى المستشفى التعليمي بالمدينة من أنه يعاني «نقص الكوادر البشرية وبعض المستلزمات والمعدات الطبية».