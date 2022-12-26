إصابة عامل وافد جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة عين زارة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2022

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إصابة عامل وافد إثر انفجار لغم أرضي بمنطقة عين زارة وتمكن المختصين من تفجير لغم آخر بشكل آمن.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية قامت بمسح مزرعة مواطن بمنطقة عين زارة، وذلك بعد ورود بلاغ للغرفة الرئيسية بالجهاز إصابة عامل سوري الجنسية نتيجة انفجار لغم أرضي.

كما تمكن الفريق بعد تمشيط المنطقة بالكامل من العثور على لغم شديد الخطورة وغير آمن للنقل أو الحركة فتم التخلص منه بتفجيره بمكانه بالطرق السليمة والآمنة المتبعة.