دبرز: عقيلة غير صادق في تعامله مع مجلس الدولة ولا يمكن الوثوق به

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن رئيس مجلس النواب لم يُلغ قرار استحداث المحكمة الدستورية وإنما تعهّد بعدم إصدار قوانين تنظيمها.

دبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، ادعى أن عقيلة غير صادق في تعامله مع مجلس الدولة ولا يمكن الوثوق به وما تعهد به أمر لا يلبّي مطالب مجلس الدولة.

ولفت إلى أن مجلس الدولة اشترط إلغاء قرار الاستحداث وهو ما لم يوافق عليه مجلس النواب.

