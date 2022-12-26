ليبيا الان

شركة الخليج العربي تواصل أعمال إنشاء مشروعي ورشة ضواغط الغاز وتوربينات الغاز بحقل النافورة

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت شركة الخليج العربي، اليوم الاثنين، عن قرب انتهاء مشروع إنشاء ورشة صيانة معدات وقطع الغيار الخاصة بضواغط الغاز عالية السرعة (B50) بحقل النافورة.

وقالت الشركة إنه تم الوصول إلى المراحل الأخيرة في مشروع الإنشاء في محطة الضخ الرئيسية بحقل النافورة 2018 MTC33.

وأشارت إلى أنه تم البدء في المشروع وعملية الإنشاء بتاريخ 2021/6/26 ووصلت الأعمال ونسب الإنجاز إلى 90 % من العمل حتى الآن وفق الجدول الزمني المعد بالخصوص.

كما أعلنت شركة الخليج العربي عن تواصل أعمال الحفر والدمك بموقع مشروع إنشاء توربينات الغاز بمنطقة التعاقد -91 بحقل النافورة من نوع Solar الأمريكية بقدرة 15 ميجا وات.

وقالت الشركة إن الشركة المنفذة استلمت الموقع بتاريخ 27/08/2022 وبإشراف مباشر من قبل شركة الخليج العربي للنفط، والشريك OMV وبمتابعة مهندسي ومشرفي المشروع بحقل النافورة.

 

Trending

“عون” يبحث مع سفير بنغلاديش إمكانية الاستفادة من عمال وخبرات بلاده في قطاع النفط بليبيا
Trending

محكمة جنايات طرابلس تصدر حكماً بإعدام 17 وحبس 16 آخرين من عناصر تنظيم داعش

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك