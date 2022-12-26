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مجلس الدولة يعلق جلسته وعدد من أعضاء المجلس يكشفون لـ “ليبيا الحدث” الأسباب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

علق مجلس الدولة الاستشاري، جلسة اليوم حتى الاثنين القادم بسبب حضور 24 عضوا فقط، ولعدم اكتمال النصاب القانوني.

عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح، أوضحت إن الجلسة عُلقت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأضافت الفلاح، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أن جلسة الاثنين القادم ستناقش قانون المحكمة الدستورية والمسار الدستوري ومسألة التواصل مع مجلس النواب.

ومن جانبها أعلنت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، تعليق جلسة اليوم الاثنين، إلى الأسبوع المقبل، لعدم بلوغ النصاب القانوني.

وقالت الحامي، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”: “الجلسة كانت ستناقش استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد تجميد قانون استحداث المحكمة الدستورية”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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