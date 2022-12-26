شركة الكهرباء: بدء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الأولى بمحطة الخمس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين بدء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى من شأنها المساهمة في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الإنتاجية.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال العمرة الجسيمة جرت بالتعاون مع مهندسي شركة ( GE ) الأمريكية.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب محطة جاهرة حجم 500 ك . ف بمنطقة السبيعة وذلك لتخفيف وتوزيع الأحمال بشكل جيد وأيضا لتجزئة خط كهرباء قصر بن غشير (30 ) بئر مروان.