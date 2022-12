قريميدة: لا توجد جهة معيّنة يوجّه لها أصابع الاتهام في مقتل عبدالمولى وزوجته

ليبيا – قال الطاهر قريميدة عمّ المغدور سالم عبد المولى وزوجته في مدينة الزاوية إنه لا توجد جهة معيّنة يوجّه لها أصابع الاتهام في مقتلهما.

قريميدة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أكد أن المغدور به رجل مسالم وليس لديه أيّ مشاكل والكل يشهد له بذلك.

وأوضح أن الطفل حالته حرجة تمّ نقله إلى تونس، والطفلة مصابة بعدّة طلقات في قدميها ولكن حالتها مستقرة.

كما أكد أن الوضع ما زال محتقنًا، والمحتجون يطالبون بتسليم الجاني للعدالة، مشيرًا إلى أن الطريق مقفل من قبل المحتجّين نتيجة الحادثة إلى جانب تردّي الوضع الأمني في المنطقة.

قريميدة ختم: “الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الموضوع وننتظر النتائج”.

