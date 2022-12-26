الطيار الجقم يصل منزل العائلة في المرج وأبناء حفتر في استقباله

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2022

أعلن زياد نجل الطيار الليبي اللواء عامر الجقم وصول والده إلى منزل العائلة في مدينة المرج بالشرق الليبي مبينا أن أبناء قائد الجيش خليفة حفتر كانوا في استقباله.

وقال زياد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن أبناء قائد الجيش صدام وخالد والصديق كانوا في استقبال اللواء الجقم.

ونشر زياد في وقت سابق صورا لوالده وهو يتناول الطعام في جلسة اجتماعية تبدوا وكأنها احتفاء بالإفراج عنه.

وكان زياد قال في وقت سابق إن والده وصل إلى مدينة الشويرف ثم إلى مدينة بنغازي ضمن صفقة لتبادل الآسرى بين الطرفين.

وكانت طائرةة الجقم سقطت في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس في ديسمبر 2019 عندما كانت قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع التشكيلات المسلحة المسطرة على المنطقة الغربية بقيادة حكومة الوفاق التي كان يرئسها فائز السراج.

وانتقدت المنظمات الحقوقية والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني آن ذاك ما تعرض إليه الجقم من تعذيب وسخرية من التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية.